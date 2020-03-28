Van'da şehirler arası seyahat izinleri için komisyon oluşturuldu - Son Dakika

Van İl İdare Kurulu Toplantısı'nda, şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için toplanan İl İdare Kurulu Toplantısı'nda, şehirler arası seyahatlerin valilik iznine bağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Vali Bilmez, koronavirüsle mücadelede şimdiye kadar alınan tedbirlerin titizlikle yerine getirildiğini belirtti.

Özellikle şehirler arası seyahatler için izinlerin, oluşturulan komisyon aracılığıyla verileceğini aktaran Bilmez, "Oluşturulan komisyonda Valilik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, kaymakamlıklar, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilciler yer aldı. Zorunlu hallerde şehirler arası seyahat edecek vatandaşlarımız, Van ve Erciş ilçesindeki şehirler arası otogardaki bu komisyondan izin alarak seyahatlerini yapabilecekler." ifadelerini kullandı.