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Van'da şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Van'da şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

08.11.2021 14:29
Van'da şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Van'da şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Van'da şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu, Muharip Gaziler Derneği ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kent sakinleri, Boyalar Camisi'nden Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

"Van, şehit ailelerinin yanında" pankartı açarak ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Gruptakiler adına açıklama yapan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, şehit yakınına seviyesiz ve ahlaksızca söylemlerde bulunan Türkkan'ı kınadıklarını söyledi.

Şehit ailelerine, gazilere sahip çıkmak ve ahlaksızca söyleme karşı tepkilerini ifade etmek için toplandıklarını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Siz siyasetçisiniz, eleştirilebilirsiniz. İnsanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri şehit yakına küfretmenizi haklı kılmaz. Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı ahlaksızca söylemi, şehit ve gazi ailelerinin tamamına yapılmış kabul ediyoruz. Yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Görevi, makamı ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimse şehit ailelerimize ve gazilerimize hakaret etme hakkına sahip değildir. Şehit ailelerimiz, şehitlerimizin emanetidir. Biz bu emanete gözümüz gibi bakarız. Bu saygısızlığı yapan Türkkan'ın, partisi tarafından ihraç edilmesi en büyük beklentimizdir. Van şehit aileleri olarak Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Görev yaptığın o gazi mecliste şehitler ve gaziler sayesinde oturuyorsun. Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanmadın mı? Yüzün hiç kızarmadı mı? Hem şehit ailesine hakaret ediyorsun hem de utanmadan, sıkılmadan şehit ailesini provokatörlükle suçluyorsun. Samimiyetsizce de özür diliyorsun. Senin özrünü asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Lütfü Türkkan, Şehit, Gazi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika


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