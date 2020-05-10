Van'da şehit annesine

Van'ın Gürpınar Emniyet Amirliği ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit ailesine ziyarette bulundu.



Gürpınar Emniyet Amiri Soner Kırtıl ve beraberindeki polis memurları, 8 Eylül 2015'te Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'na göreve giderken, terör örgütü PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Haluk Varlı'nın Gürpınar ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen ziyarette şehit annesi Sabiha Varlı'ya çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.



Kırtıl ve polis memurları, aile fertleri ile tek tek ilgilenerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varlı, Kırtıl ve ekibine teşekkür etti.