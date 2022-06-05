Van'da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı

05.06.2022 12:29
Van'da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı

Van'da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.

Van'da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 ay süren çalışma sonucunda M.K isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi. Jandarma Özel Harekat Timleri ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs'ta helikopter destekli operasyonu ile yakalanan örgüt mensubu, adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine EYP saldırısı gerçekleştirdiği de tespit edildi. - ANKARA

Van'da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı
Van'da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı
Van'da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı

YORUMLAR
500
Van'da polisin şehit edilmesine tutuklama Van'da polisin şehit edilmesine tutuklama Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi!
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 12:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement