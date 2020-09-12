Şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Törende şehidin eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar 'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Helallik alınmasının ardından Reyhanlı Atikehanım Camisi'nde şehit Uçar için cenaze töreni düzenlendi.

Van'dan hava yoluyla gece kente getirilerek Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan Uçar'ın naaşı, yakınları tarafından alınarak Yeni Mahalle 'deki babaevine götürüldü.

Van 'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi, memleketi Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Van'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uçar Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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