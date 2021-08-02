Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika

SELİN VURDUĞU MAHALLEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Van'da, sağanak ile birlikte etkili olan sel felaketinin yaşandığı İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi, UMKE, AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve VASKİ ekipleri çalışma başlattı.