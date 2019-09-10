Van'da Selçuklu mimarisiyle yapılacak caminin temeli atıldı

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsüne yapılacak Şifahane Camisi ve Kur'an Kursu'nun temeli törenle atıldı.



Selçuklu mimarisinden izler taşıyacak camide, 3 bin 500 kişi ibadet edebilecek.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, günde 18-20 bin kişinin geldiği hastanenin bulunduğu bölgede vatandaşların ibadetlerini eda edebileceği bir mekanın bulunmaması nedeniyle böyle bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Hastane arazisi üzerinde mimari açıdan da kente güzellik katacak cami ve Kur'an kursu yapılacağını belirten Bilmez, "Kentimizde başka camilerimizin de inşaatı devam etmektedir. Bu camilerin her biri bizim kültürümüzün, medeniyetimizin Anadolu'ya vurulmuş mührüdür. Bu şehirde ezanların hiç susmaması, ümmetin birlik beraberliğinin bozulmaması, kardeşlik ruhunun bu topraklardan yok olmamasına vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de projesi 2015 yılında hazırlanan caminin temelini atmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Cami ve Kur'an kursu için 4 bin 800 metrekare alanın tahsis edildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Cami çift minareli yapılacak. Hastanede 4 bin 500 çalışan, günlük 10-13 bin arası hasta girişi var. Bu kampüste 30 bin insan hizmet görüyor. Burası aslında bir mahalle ve bu mahallede vatandaşın ihtiyacı olan cami eksikliği bulunuyordu. Personel ibadet ihtiyacını hastanenin muhtelif yerlerinde gideriyordu. Burada cami yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Okunan duaların ardından cami ve Kur'an kursunun temeli atıldı.

Törene, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.