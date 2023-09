VAN\'DA SELDEN ETKİLENEN MAHALLELERDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ve Başkale ilçelerinde selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için tüm imkanlarıyla seferber oldu. Van'da iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Erciş ve Başkale ilçelerinde yaşanan sellerden etkilenen mahallelerde Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar sürüyor. Yağış sonrası harekete geçen ekipler, selden etkilenen yaklaşık 27 mahallede çalışma yürütüyor. Ekipler, iki ilçenin selden etkilenen mahallelerinde çamur temizliğinin yanı sıra tahrip olan mahalle ve arazi yollarında da onarım çalışması yapıyor. BÜYÜKŞEHİR 7/24 GÖREV BAŞINDA

Her iki ilçede yaşanan sel felaketi sonrası 10'larca araç ve personelle 7/24 çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Erciş'in Çimen, Kırkdeğirmen, Tekler, Bayramlı, Taşevler, Üçoğul, Çetintaş, Bucakönü, Kırpınar, Kızılören, Gergili, Akbaş, Bozyaka Çelebibağ Mahalleleri ile Başkale ilçesine bağlı Bölekli, Savaş, Albayrak, Yukarı Dikmen, Yurttepe, Tınazlı, Mahmudabat, Tahıl, Tokluca, Sallıdere, Yolmaçayır, Güleçler, Kızılca ve bu mahallere bağlı mezralarda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

"FELAKETİN İLK ANINDAN İTİBAREN BÜYÜKŞEHİR YANIMIZDA"

Yaşanan sel afetinin ilk anından itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını belirten Erciş'in Tekler Mahalle Muhtarı Şeref Deniz, "Büyükşehir ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ekipler, mahalle yollarımızda ve mahallemizin içinde oluşan çamurları temizledikten sonra şimdi de tarım arazilerimizin yollarında çalışma yapıyorlar. İnşallah hep birlikte selin zararlarını sileceğiz" dedi. Kırkdeğirmen Mahalle Muhtarı Yakup Akbaş ise Devletin bu süreçte yanlarında olmasından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı. Yağışların etkili olduğu Başkale ilçesine bağlı Belekli Mahallesi Muhtarı Suat Kılıç ise 2 saat içerisinde sel sularının mahallede ciddi hasar oluşturduğunu belirterek, "Zararlarımız büyük. Mahallemizde çok sayıda hayvanımız telef oldu. Ahırlar ile bazı evlerimiz yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Bizleri böyle bir zamanda yalnız bırakmayan devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yağışın başladığı ilk andan itibaren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla harekete geçtiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesine bağlı Başkale Şantiye Şefi Ümit Aslan, sel olaylarında can kaybının yaşanmadığını fakat maddi hasarın büyük olduğunu belirtti. Aslan, "Bayramdan önce çalışmalarımızı arttırarak Bayramda her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel'in koordinasyonuyla ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iki ilçemizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.