Van'da selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, yağıştan en çok etkilenen mahalle ve mezralarda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Arvas, selden etkilenen vatandaşların yalnız bırakılmadığını, ilk andan itibaren bütün kurumların yaraların sarılması için seferber olduğunu söyledi.

Kurumların alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Arvas, "Hasar tespitinin ardından ne gerekiyorsa devletimiz yapacaktır. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Belediye Başkanı Tanış da selin etkilediği mahalle ve mezralarda yoğun çalışma yürüttüklerini aktardı.

Alt yapı ve diğer alanlarda yaşanan tahribatın giderilmesi için ekiplerin görev başında olduğunu dile getiren Tanış, "Gürpınar Belediyesi olarak ilk andan itibaren acil müdahale edilmesi gereken alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumlarımızla koordineli şekilde tüm vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Topsakal mahallemize taşkın koruma duvarının yapılmasının ardından parke taşı çalışmasıyla altyapısını yenileyeceğiz. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel ise yağışların devam edeceğini bu nedenle dere yataklarından uzak durulması gerektiğini bildirerek, "Çok şükür can kaybımız yok. Selden etkilenen bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespitleri yapılıyor. diye konuştu.

Selden etkilenen Topsakal Mahallesi ile Süngübayır, Toygun ve Yelekli mezralarında AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer kurumların ekipleri hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.