Üye Girişi
Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı Açıklaması

01.08.2021 12:12
Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı Açıklaması, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde dün sele kapılan ve baygın halde kurtarılan Kader Yurtseven, selden dolayı evlerinin yıkıldığını, hayvanlarının öldüğünü ve büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

Van'ın Başkale ilçesinde dün sele kapılan ve baygın halde kurtarılan Kader Yurtseven, selden dolayı evlerinin yıkıldığını, hayvanlarının öldüğünü ve büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde sudan kurtarıldığı anda çekilen görüntüsüyle yürekleri burkan 23 yaşındaki Yurtseven, yaşadığı korku dolu anları AA muhabirine anlattı.

Kardeşini aramaya çalışırken sele kapıldığını aktaran Yurtseven, bir anda mahallenin sular altında kaldığını, evlerin ahırların yıkıldığını, hayvanların telef olduğunu söyledi.

O anda yaşadığı duyguyu anlatmakta zorlandığını dile getiren Yurtseven, şöyle konuştu:

"Sel sırasında evden çıktık. Kardeşim kaybolmuştu. Onu aramaya gittiğimde suya kapıldım. Bir süre sürüklendikten sonra bir kadın beni çıkarttı. Orada bayıldım. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Sele kapıldığımda aklım kardeşlerimde kaldı. Evimizi, kardeşimi düşünüyordum. Sel evimizi yıktı, hayvanlarımız öldü. Her şeyimiz yok oldu. Üzerimde hala yaşadığımız korku var. Rüyadaymışım gibi hissediyorum bazen. Yetkililerin bize destek çıkmasını istiyoruz. Babam cezaevinde. Selden kurtulduğum için mutluyum."

Anne Semiha Yurtsever ise eşinin cezaevinde olduğunu, 8 çocuğuyla evsiz kaldığını söyledi.

Yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan anne Yurtsever, "Hiçbir şeyimiz kalmadı. İneğimi, hayvanlarımı, her şeyimi kaybettim. Sel geldiğinde evimizde oturuyorduk. Daha sonra dışarı kaçtık. Yüksek bir tepeye çıktım. Evimiz sel sularının altında kaldı, yerle bir oldu. Devlet desteğiyle çocuklarıma bakıyordum. Devletimiz yanımızda, yaralarımızı sarıyor. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Sel baskını nedeniyle birçok evin yıkıldığı, ahırların zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede Van Büyükşehir Belediyesi, jandarma, DSİ, AFAD, Kızılay, VASKİ ekipleri yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Başkale, Ölü, Sel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi 12:19 G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi Önce kendini balkondan attı, sonra 12:10 Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi 11:57 O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı 11:48 Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri 11:31 Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor 11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı 11:13 Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı

Son Dakika Haberleri
12:01 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
11:54 Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor
11:17 Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak
11:10 Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda
11:07 Berkan Kutlu transferinde senet krizi! Başkan Burak Elmas kefil oldu
11:05 İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı
11:01 Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak         
12:19
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü         
12:05
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
12:00
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı         
11:55
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı         
11:24
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı         
11:05
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde         
10:28
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu         
00:37
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 12:50:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement