Son Dakika Haberleri: Van'da Sempozyum

Van'da Sempozyum

1 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Diplomasisi ve Maarif Vakfı" sempozyumuna katıldı.

Van'da Sempozyum, System.String[]
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Diplomasisi ve Maarif Vakfı" sempozyumuna katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin yurt dışında kendi kurumlarını oluşturmaya başladığını aktaran Akgün, "TMV'nin misyonu diğerlerinden farklı olarak sadece belli bir yardım yapmak ya da yurt dışındaki öğrencilere burs vermek değil. Dünyanın farklı ülkelerine giderek oralarda örgün ve yaygın eğitim kurumları açmaktır. Bizim gibi küresel bir vizyona sahip büyük ülkelerin benzer şekilde bu tür eğitim ajanslara sahip olduğunu görüyoruz." dedi.

TMV'nin özel bir kanunla kurulduğunu ve bir kamu kurumu olduğunu ifade eden Akgün, "Faaliyet alanımız yurt dışıyla sınırlı. Yurt içinde herhangi bir faaliyetimiz yok. Önemle üzerinde durduğumuz iş örgün eğitime önem vermek. Bu kuruluş küresel vizyona sahip Türkiye gibi bir ülke için geç kalınmış bir adım." diye konuştu.

YYÜ Rektörü Peyami Battal da TMV'nin eğitim alanında yurt dışında önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Eğitimin yurt dışı ayağının TMV üzerinden yerine getirildiğini anlatan, Battal, Prof. Dr. Akgün'ü Van'a ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA

Türkiye, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti

Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 16:12:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Sempozyum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]