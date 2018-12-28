Van'da Sempozyum

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Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Diplomasisi ve Maarif Vakfı" sempozyumuna katıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.
1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin yurt dışında kendi kurumlarını oluşturmaya başladığını aktaran Akgün, "TMV'nin misyonu diğerlerinden farklı olarak sadece belli bir yardım yapmak ya da yurt dışındaki öğrencilere burs vermek değil. Dünyanın farklı ülkelerine giderek oralarda örgün ve yaygın eğitim kurumları açmaktır. Bizim gibi küresel bir vizyona sahip büyük ülkelerin benzer şekilde bu tür eğitim ajanslara sahip olduğunu görüyoruz." dedi.
TMV'nin özel bir kanunla kurulduğunu ve bir kamu kurumu olduğunu ifade eden Akgün, "Faaliyet alanımız yurt dışıyla sınırlı. Yurt içinde herhangi bir faaliyetimiz yok. Önemle üzerinde durduğumuz iş örgün eğitime önem vermek. Bu kuruluş küresel vizyona sahip Türkiye gibi bir ülke için geç kalınmış bir adım." diye konuştu.
YYÜ Rektörü Peyami Battal
da TMV'nin eğitim alanında yurt dışında önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.
Eğitimin yurt dışı ayağının TMV üzerinden yerine getirildiğini anlatan, Battal, Prof. Dr. Akgün'ü Van'a ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Programa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.