Van'da Şemski Aşiretinden AK Parti'ye Destek

Van
'daki Şemski aşireti mensupları düzenledikleri birlik yemeğinde AK Parti
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva
ile Erciş
Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Abdulmenaf Turan'a desteklerini açıkladı.
Erçiş ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Takva ile Turan, aşiretin ileri gelenlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişiyle bir araya geldi.
Programda konuşan Takva, adaylığının açıklanmasıyla başlayan siyasi hayatında kendisini en çok heyecanlandıran toplantılardan birine katıldığını bildirerek aşiret mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Takva, aşiretlerin bölge coğrafyasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, seçimi kazandıklarında coğrafyadaki aşiretleri araştırma enstitüsü kuracaklarını, kendi kültürel değerlerini yaşayabilmelerinin araçları olan aşiretlere gereken saygıyı göstereceklerini anlattı.
Van'ın ve bölgenin çok acı çektiğini ve ihmal edildiğini kaydeden Takva, şöyle devam etti:
"Bizler hep beraber şehirlerimizi yeniden imar edeceğiz. Sizlerin burada bulunmanız çok önemli. Bu Erciş'e, Van'a sahip çıkmanızın nişanesi. Memlekete, ülkeye sahip çıkmanın bir işaretidir. Destekleriniz çok önemlidir. Erciş'in kaybedecek yıllarının olmadığını net olarak burada görmekteyim. Şu an burada adayına, ilçesine, partisine sahip çıkma arzusuyla hareket eden bir kitle görmekteyim. Bizlere inanın, bizler önümüzdeki 5 yıl içerisinde tek bir yoksul, tekbir işsiz kalmayacak şekilde ilimizi ilçelerimizi yeniden tasarlayacağız. Sizlere bunun sözünü veriyoruz. Bu seçimi kazanacağız ve bir yılda 20 bin insanımıza iş imkanı sağlayacağız."
AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Turan da aşiret mensuplarına gösterdikleri sahiplenmeden dolayı teşekkür etti.
31 Mart seçimini kazanacaklarını ifade eden Turan, "Bizim için aşiretlerin şöyle bir önemi var. Bir ayrışma üzeri değil, insanların bir birlerini tanıması üzerine aşiretler, kabileler, ırklar, soylar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla biz aşiretleri diğer aşiretlerle ötekileştirmek üzere konumlandırmıyoruz, tanımlamıyoruz. Aşiretler, aynı aşiretlerin içindeki insanların birbirlerini daha iyi tanımaları, diğer aşiretlerle de birlik ve berberlik içinde yaşaması için önemlidir. Bizim sosyallik gerçeğimizdir." ifadelerini kullandı.
Erciş'in çok ihmal edildiğini belirten Turan, seçimi zaferle sonuçlandırdıktan sonra imarı, arkadaşlığı, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği getirecekleri ilçeyi hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.
Şemski aşiret mensuplarını temsilen konuşan AK Parti Erciş Belediye Meclis Üyesi adaylarından Mehmet Akif Yardımcı ise, "Bu davada çizgisini hiç bozmamış bir ailenin fertleri olarak buradayız. Bugün de vatana hizmeti namus sayma kültürünü devam ettirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülke olarak kritik bir dönemeçten geçtiğimiz bu zorlu süreçte Şemski aşireti bir bütün olarak Erciş ve Van'da zaferi göğüslemeyi niyet etmiştir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.