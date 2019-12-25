Van'da 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu - Son Dakika

Van'da 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu

6 saat önce

Van'da yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu.

Van'da 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu, System.String[]

Van'da yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu.


Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kurulduğu belirtildi. Açıklamada, büronun ilgili yasa maddesinin yürürlüğe gireceği tarihi olan 1 Ocak 2020 tarihinde yasal faaliyetlerine başlayacağı bildirildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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