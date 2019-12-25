Van'da 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu - Son Dakika

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Van'da 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu
6 saat önce
Van'da yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
Van'da yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu.
Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kurulduğu belirtildi. Açıklamada, büronun ilgili yasa maddesinin yürürlüğe gireceği tarihi olan 1 Ocak 2020 tarihinde yasal faaliyetlerine başlayacağı bildirildi. - VAN
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