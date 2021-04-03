Son dakika haberleri | Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı

03.04.2021 12:41

Gelen son dakika haberine göre Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı 4 milyon 150 bin lira tutarındaki projeden 895 çiftçi faydalandı Milletvekili Arvas: "Devletimizin destekleri, gayretleri, pozitif ayrımcılıkları her zaman vatandaşımızın yanında" Van'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 75...

Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı

4 milyon 150 bin lira tutarındaki projeden 895 çiftçi faydalandı

Milletvekili Arvas:

"Devletimizin destekleri, gayretleri, pozitif ayrımcılıkları her zaman vatandaşımızın yanında"

VAN - Van'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı yapıldı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ile birlikte Tarım Kredi Kooperatifi Van İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Van İl Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı programına katıldı. Fidan dağıtımı programında konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, çiftçilere yönelik devlet teşvik ve desteklerinin devam ettiğini ifade ederek, "7 kalemde ilimizin çiftçilerine, tarım yapan ve ziraat işleriyle ilgilenen vatandaşlara desteğimiz sürüyor. Hibe tohum, ceviz bağı, ceviz fidanlarının ve tohumunun, kuru fasulye, yem bitkileri gibi hayvancılıkla alakalı, hibe desteği 4 milyona yakın bir desteğin çiftçilere sunulduğu programdayız. Van'ın topraklarını suyla buluşturacağız. Ekilmeyen topraklarımızı ekeceğiz. Devletimizin güzel destekleri var. Bu yıl bir seferberlik ilan edildi. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün çok güzel projeleri var. Gerek hayvancılık, gerek tarımda, gerek se de ceviz, badem inşallah bunlarla ilgili güzel çalışmalar var. Hibe desteği yüzde 50 den yüzde 75'e kadar devlet destek veriyor. Bununla birlikte az bir miktarı yüzde 25'i çiftçilerimizin cebinden çıkıyor. Sertifikalı ürünlerimizi bölgede yaygınlaştıralım, meyve ağaçları ve bağlarımızı, elma ve ceviz bağlarımızı kuralım. Bununla ilgili devletimizin destekleri, gayretleri, pozitif ayrımcılıkları her zaman vatandaşımızın hizmetinde. Memleketimiz güzel, genç nüfusumuz var. Üretelim, istihdam oluşturalım, bu şehrin de bir geliri olsun" dedi.

"Projeden 895 çiftçi faydalandı"

4 milyon 150 bin lira tutarındaki projeden 895 çiftçi faydalandı. Proje kapsamında üreticilere 67 ton yonca, 4 ton korunga, 14 bin 700 adet ceviz fidanı, 150 ton arpa ve 70 ton buğday, 21 ton fasulye ve 12.5 ton gübre dağıtıldı. 895 çiftçiye dağıtılarak 30 bin 650 dekar alanda ekim-dikim yapılacak. Ayrıca 520 bin dekar meranın ıslahı gerçekleştirilecek.

Son dakika haberleri | Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı
Son dakika haberleri | Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı
Son dakika haberleri | Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı
Son dakika haberleri | Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı
Son dakika haberleri | Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı

Tarım, Ceviz, Tohum, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Van'da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı - Son Dakika Ekonomi


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