Van'da "Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Yönelik Umre Ödüllü Bilgi Yarışması" yapıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Yönelik Umre Ödüllü Bilgi Yarışması", hafta sonu Van İl Müftülüğü binasında da yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 80 sorudan oluşan yarışma neticesinde bir kız ve bir erkek öğrenci, umre ile ödüllendirilecek.



Sınav sonunda Van İl Müftüsü Ömer Keskin, yarışmaya katılan ve emek veren öğrencileri tebrik ederek, onlara birer kitap ve hediye takdiminde bulundu. - VAN