Van'da sevindiren yağmur yağışı - Son Dakika

Van'da aniden başlayan şiddetli yağmur çiftçilere umut oldu.

Son günlerde Van'ı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, bugün sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yaklaşık bir haftadır bunaltıcı sıcakların hakim olduğu kentte aniden bastıran şiddetli yağmur, çiftçiye can suyu oldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor" denildi. - VAN