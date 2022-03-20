Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

20.03.2022 16:33
Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle dönerken, araçta bulunan 4 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle dönerken, araçta bulunan 4 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Çaldıran'dan Van istikametine doğru giden 35 KB 8670 plakalı KİA Sportage marka jip, Çakırbey mevkinde alev aldı. Araç içinde bulunan 4 kişi yara almadan kurtulurken, alevlerin sardığı otomobil ise küle döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - VAN

Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü
Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

YORUMLAR
500
Bolu Dağı Tüneli'nde kağıt gibi olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Bolu Dağı Tüneli'nde kağıt gibi olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement