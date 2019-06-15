Van'da seyrine doyumsuz gökkuşağı manzarası
4 saat önce
VAN'da etkili olan sağanağın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:46 Kaynak: DHA
VAN'da etkili olan sağanağın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Kentte bir süre etkili olan sağanak sonrası gökkuşağı belirdi. Güzel bir görüntü oluşturan gökkuşağı, daha sonra kayboldu. Gökkuşağını izleyenler, gökkuşağını cep telefonları ile görüntüledi.
- Van
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