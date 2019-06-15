Son Dakika Haberleri: Van'da seyrine doyumsuz gökkuşağı manzarası
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Van'da seyrine doyumsuz gökkuşağı manzarası

4 saat önce

VAN'da etkili olan sağanağın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Van'da seyrine doyumsuz gökkuşağı manzarası, System.String[]
VAN'da etkili olan sağanağın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Kentte bir süre etkili olan sağanak sonrası gökkuşağı belirdi. Güzel bir görüntü oluşturan gökkuşağı, daha sonra kayboldu. Gökkuşağını izleyenler, gökkuşağını cep telefonları ile görüntüledi.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:46 Kaynak: DHA
Van, Güncel
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