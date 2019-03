Van'da 'Shopping Fest' Tanıtım Toplantısı Yapıldı

VAN Valiliği öncülüğünde 15- 29 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan alışveriş festivalinde (Shopping Fest), yapılacak etkinliklerin programı kamuoyu ile paylaşıldı.

VAN Valiliği öncülüğünde 15- 29 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan alışveriş festivalinde (Shopping Fest), yapılacak etkinliklerin programı kamuoyu ile paylaşıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İranlı turistlerin Van'a büyük rağbet gösterdiğini söyleyerek, "Bizim Van'a gelen turistlerin sayısını her geçen gün artırmamız lazım. İran'a yakın olmanın avantajını yaşamamız lazım" dedi.



Her yıl 15-29 Mart tarihleri arasında Van Valiliği öncülüğünde düzenlenen Shopping Fest için Van'da çalışmalar devam ediyor. Van Valiliği öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve kamu kurumları festivalde İran'dan gelen turisler için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.



Festival boyunca yapılacak olan etkinliklerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kente gelen turistlere hayal ettiği imkanları sunmak zorunda olduklarını belirterek şöyle konuştu:



"Eğer biz bu kenti bugün pazarlayacaksak, bütün izleri ve geçmişiyle bizim bunu dünyaya pazarlamamız lazım. Biz tekrar eski Van'ın yeniden ihya etmek istiyoruz. Yeniden çevresine ışık saçan, ticaret merkezi olan, bütün renklerin, çiçeklerin kardeşçe bir arada yaşadığı kenti özlüyoruz. Bugünkü ticari mantıkla turiste ve gelen misafire hayal ettiği imkanları sunmak zorundayız. Şu an 5'incisini düzenleyeceğimiz alışveriş günleri sayesinde İran'dan ciddi bir rağbet var kentimize. Belki de bugün Türkiyeye gelen yabancı turistler arasında ekonomik anlamda en kaliteli turist İran'dan gelen turisttir. Çünkü bu turistler hem eğlenmeye geliyor, hem de alışveriş yapmaya geliyor. İstanbul, Antalya ve İzmir'e gelen turistlerin büyük bir kısmı sadece eğlenmeye geliyor. Alışveriş kısmı çok eksik kalıyor. Bunun için Antalya, İzmir, İstanbul ve Erzurum, Van'a gelen turistlere göz dikmiş. Onun için bizim Van'a gelen turistlerin sayısını her geçen gün artırmamız lazım. İran'a yakın olmanın avantajını yaşamamız lazım. İlimize gelen her insana aradığını bulabildiği bir ortam sunmalıyız. Biz Akdamar Kilisesi'ni inanç turizmi anlamında kime sunacağız ? Tabii ki Hristiyanlara sunacağız ve onları ilimize davet edeceğiz. Eğer biz yarın ilimize Hristiyanlar gelmesin demeye başlarsak, vallahi kendi ayağımıza sıkmaya başlamış oluruz. Artık operasyonlarla ve güvenlikle anılan bir kent değil, insanların barış, huzur, güvenlik ve kardeşçe bir arada yaşayabildiği bir Van'ı ihya etmemiz lazım."



Toplantının ardından katılımcı kurumlar festival boyunca alınacak tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



- Van

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek

Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı