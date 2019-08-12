Son Dakika Haberleri: VAN'DA SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR, SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
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VAN'DA SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR, SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ

56 dakika önce

Van'da, sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna girip serinledi.

Van'da, sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna girip serinledi. Çocuklardan bazılarının havuza üzerindeki kıyafetlerle girdiği görüldü.
Hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte çocuklar, kent merkezindeki Fekiye Teyran Parkı'nda bulunan süs havuzuna girip serinledi. Çocuklar süs havuzunda oyunlar oynayıp, yüzerken çevredekiler de onları ilgiyle izledi. Çocukların bazıları havuza kıyafetleriyle girdi, bazıları ise şortla balıklama atladı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:03 Kaynak: DHA
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