Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü - Son Dakika

VAN'ın Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Aydınlatma direği, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Can kaybı olmazken, araçta hasar oluştu.Kentin 2 ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde 3 evin çatıları uçtu. Gürpınar'da da ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yol üzerindeki aydınlatma direği, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 37 DT 55 78 plakalı otomobilin üzerine düştü. Sürücü yara almazken, otomobilde hasar meydana geldi. Bölgeye gelen Gürpınar Belediyesi itfaiye ekipleri, aydınlatma direğini kaldırırken, polisler de güvenlik önlemi aldı.

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