Van'da şiddetli rüzgar garaj duvarını yıktı - Son Dakika
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Van'da şiddetli rüzgar garaj duvarını yıktı

12.04.2022 15:24
Van'da şiddetli rüzgar garaj duvarını yıktı

Van'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin garaj duvarı yıkıldı.

Van'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin garaj duvarı yıkıldı.

Şiddetli rüzgar, Dolutaş Mahallesi'nde Allahverdi Barıştıran'a ait evin avlu kısmındaki garaj duvarının yıkılmasına neden oldu. Yıkılan duvarın altında kalan 2 traktör hasar gördü.

Barıştıran, rüzgar sırasında çok şiddetli bir ses duyduklarını ve hemen dışarı çıktıklarını belirterek, "Oturduğumuz ev yıkıldı zannettik. Avluda içerisinde benim ve ağabeyimin traktörlerinin bulunduğu garajın duvarı yıkılmıştı." dedi.

Mahalle muhtarı Cevdet Öztürk, olaya çok üzüldüklerini dile getirerek, vatandaşları da çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Traktör, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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