Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu - Son Dakika

Ayrıca Çelebi Bağı Mahallesi'nde bir ahırın çatısı uçarken Erciş- Ağrı kara yolunda bulunan kereste doğrama atölyesinin de çatısı uçtu, duvarı yıkıldı.

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