Van'da sıfır atık toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Van'da sıfır atık toplantısı yapıldı

23.02.2022 09:05
Van'da sıfır atık toplantısı yapıldı

Van'da Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilçe belediyelerin katılımı ile sıfır atık toplantısı düzenlendi.

Van'da Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilçe belediyelerin katılımı ile sıfır atık toplantısı düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yapılan toplantıda sıfır atık konusunda yapılabilecek işlemler, israfın önlenmesi, atığın azaltılıp dönüştürülmesine yönelik çalışmalar konuşuldu.

Toplantıya Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden ekipler ve ilçe belediyelerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürleri katıldı.

Slayt gösterisi ile devam eden toplantı soru-cevap kısmıyla son buldu.

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Büyükşehir Belediyesi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da sıfır atık toplantısı yapıldı - Son Dakika


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