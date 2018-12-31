Son Dakika Haberleri: Van'da Sigara Kaçakçılığı

Van'da Sigara Kaçakçılığı

4 dakika önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da Sigara Kaçakçılığı, System.String[]
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Tuşba ilçesinde 2 bin 100, Edremit ilçesinde ise 14 bin 500 paket olmak üzere toplam 16 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:17 Kaynak: İHA

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