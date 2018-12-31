Van'da Sigara Kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Tuşba ilçesinde 2 bin 100, Edremit ilçesinde ise 14 bin 500 paket olmak üzere toplam 16 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - VAN

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