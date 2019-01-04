Son Dakika Haberleri: Van'da Sigara Kaçakçılığı

Van'da Sigara Kaçakçılığı

53 dakika önce

Tuşba ilçesinde bir araçta 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Tuşba ilçesinde bir araçta 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Erciş kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Aramada, 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Sürücü M.S.K gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Polis, Tuşba, Güncel
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