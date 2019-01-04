Van'da Sigara Kaçakçılığı
53 dakika önce
Tuşba ilçesinde bir araçta 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tuşba
ilçesinde bir araçta 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Erciş
kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Aramada, 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Sürücü M.S.K gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:09 Kaynak: AA
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