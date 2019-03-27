Son Dakika Haberleri: Van'da Sigara Kaçakçılığı

Van'da Sigara Kaçakçılığı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da Sigara Kaçakçılığı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aşağı Kozluca Mahallesi sınırlarında icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Arama neticesinde, koltukların altına oluşturulmuş gizli bölmede bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Başkale ilçesinde ise iki farklı araçta yapılan aramada bin 44, Gevaş ilçesinde de bir araçta yapılan aramada 90 paket olmak üzere toplam 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili olarak biri İran uyruklu olmak üzere 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:52 Kaynak: İHA

Erciş, Van, 3. Sayfa
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