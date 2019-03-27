Van'da Sigara Kaçakçılığı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erciş
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aşağı Kozluca
Mahallesi sınırlarında icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Arama neticesinde, koltukların altına oluşturulmuş gizli bölmede bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Başkale
ilçesinde ise iki farklı araçta yapılan aramada bin 44, Gevaş
ilçesinde de bir araçta yapılan aramada 90 paket olmak üzere toplam 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Meydana gelen olaylarla ilgili olarak biri İran
uyruklu olmak üzere 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:52 Kaynak: İHA
Kar Yolları Kapattı, Hasta Ambulansa 2 Kilometre Brandayla Taşındı
Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti
İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı