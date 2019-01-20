Son Dakika Haberleri: Van'da Sigara Kaçakçılığına 11 Tutuklama

Van'da Sigara Kaçakçılığına 11 Tutuklama

41 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Sigara Kaçakçılığına 11 Tutuklama, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli'den 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Jandarma Kontrol noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Aramada, minibüste 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta yolcu görünümü veren 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin  jandarmada yapılan sorgularında, sigara kaçakçılığı ile bağlantılı oldukları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

Başkale, Van, 3. Sayfa
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