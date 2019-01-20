Van'da Sigara Kaçakçılığına 11 Tutuklama

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli'den 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Jandarma Kontrol noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Aramada, minibüste 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta yolcu görünümü veren 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada yapılan sorgularında, sigara kaçakçılığı ile bağlantılı oldukları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Van

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Galatasaray, Sahasında Konuk Ettiği Ankaragücü'nü 6-0 Mağlup Etti

Kocaeli İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı ++

Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler

Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi