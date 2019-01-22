Van'da Sigara ve İlaç Kaçakçılığı Operasyonu

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı cins ve markadan 78 bin 346 tibbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi .

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı cins ve markadan 78 bin 346 tibbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi .Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.



Saray ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişilerin kaçakçılık yapacağı bilgisi üzerine ilçeye bağlı Yamanyurt Mahallesine operasyon düzenledi .Operasyonda, yapalına arazi arama-tarama faaliyetlerinde mahalle yakılarında araziye terk edilmiş 11 farklı marka ve cinste 78 bin 346 tabbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Van

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