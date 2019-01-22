Son Dakika Haberleri: Van'da Sigara ve İlaç Kaçakçılığı Operasyonu

Van'da Sigara ve İlaç Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı cins ve markadan 78 bin 346 tibbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi .

Van'da Sigara ve İlaç Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı cins ve markadan 78 bin 346 tibbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi .Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Saray ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişilerin kaçakçılık yapacağı bilgisi üzerine ilçeye bağlı Yamanyurt Mahallesine operasyon düzenledi .Operasyonda, yapalına arazi arama-tarama faaliyetlerinde mahalle yakılarında araziye terk edilmiş 11 farklı marka ve cinste 78 bin 346 tabbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı

Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:34:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Sigara ve İlaç Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]