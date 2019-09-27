Son Dakika Haberleri: Van'da sığınakta pkk'lıların yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Van'da sığınakta pkk'lıların yaşam malzemeleri ele geçirildi

56 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da sığınakta pkk'lıların yaşam malzemeleri ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Derov ve Nenehatun mezralarında operasyon düzenledi. 'Kıran-Şehit Uzman Jandarma IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' adı verilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Jandarma, Başkale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
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