Van'da sığınmacılar eliyle ihtiyaç sahipleri için doğal sabun üretiliyor - Son Dakika

Van'da Afganistan uyruklu sığınmacılar, Tuşba Belediyesince geliştirilen ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından desteklenen proje kapsamında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine destek vermek amacıyla doğal sabun üretimi yapılıyor.

Tuşba Belediyesi, Kovid-19 sürecinde önem kazanan toplumsal hijyen konusunda farkındalık oluşturmak, yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla doğal sabun üretimine yönelik proje geliştirdi.

BMMYK'ya sunulan "UNHCR Destekli Tuşba Belediyesi ve Mülteci Gönüllülerin Eliyle Sabun Üretimi Projesi" destek almaya hak kazandı. Bunun üzerine belediyeye ait bir binayı atölyeye dönüştüren Tuşba Belediyesi, kentte yaşayan 4 Afgan'ı istihdam ederek sabun üretimine başladı. El yordamıyla tencere ve çeşitli kapların içinde hazırladıkları sabunları kalıplar halinde kesip hazırlayan sığınmacılar, bu sayede hem meslek öğreniyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor. Üretilen sabunlar da Kovid-19 sürecinde kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılıyor.

"Şu ana kadar 2 bin sabun üretildi"

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Kentteki Afganlar eliyle salgınla mücadele kapsamında sabun üretmeye başladıklarını anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Dört gönüllü mültecimizle üretim yapıyoruz. Günlük 400 sabun üretiliyor. Şu ana kadar 2 bin sabun üretilerek hazır hale getirildi. Küçük kalıplar halinde üretim yapılıyor. Ürettiğimiz bu sabunları vatandaşlarımız istedikleri her yerde rahatlıkla kullanabilir. Üretim yapan mülteci arkadaşlarımıza ihtiyaçları için günlük 80 lira ödeme yapıyoruz. Sabunları ambalajladıktan sonra ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılacak. İş yerlerinde, tarlada ve diğer tüm alanlarda kullanılabilecek. Bu projeyle mülteci arkadaşlarımıza destek olma imkanı da bulduk."

Proje Birim Sorumlusu Ümit Salem ise çalışmayı uzun süre devam ettirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Sabun üretiminde kullanılan malzemelerin tamamının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince karşılandığını belirten Salem, "Sabunlarda kimyasal madde yok, doğal üretiyoruz. Hindistan cevizi yağı ve zeytin yağı kullanıyoruz. 6 gün sürecek denetim sürecinden sonra üretime devam etmeyi düşünüyoruz. Ürettiğimiz sabunların bir kısmını mültecilere, bir kısmını da vatandaşlarımıza dağıtacağız." şeklinde konuştu.

Afgan sığınmacı Homayoon Bakhtıyarı da "Bu proje bizim için büyük bir imkan oldu. Hem sabun üretmeyi öğrendik hem de boş zamanlarımızı değerlendirme fırsatı yakaladık. Bu nedenle Türkiye'ye ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine teşekkür ediyorum." dedi.