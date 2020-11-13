Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van- Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.
Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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