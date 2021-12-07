Van'da Sıhke Caddesi yeni görünüme kavuşturuldu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, prestij cadde projeleri kapsamında Sıhke Caddesi'ni yeni görünüme kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin en eski caddesi olan 1,6 kilometrelik Sıhke Caddesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca uygulanan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında yenilendi.

Alt ve üst yapısı değiştirilen, ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapılarak yeşil dokusu muhafaza edilen caddede, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yol kenarındaki mevcut ağaçlara ilave olarak kestane ve akçaağaç fidanları dikildi.

Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak yenilenen caddede, yaya yolu ve orta refüje 16 bin 500 metrekare andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, 1,6 kilometrelik caddede engelli yürüme bandı, 106 adet dekoratif aydınlatma ve yaklaşık 27 bin metrekarelik yol ağına sıcak asfalt uygulandı.

Görüntü kirliliğine sebep olan mevcut elektrik hatlarının yer altına alındığı caddede kaldırım altında fiber-optik hattı çekildi.