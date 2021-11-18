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Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

18.11.2021 10:11
Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza İpekyolu ilçesine bağlı sebze hali bölgesinde meydana geldi. Kazada iki kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN

Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Kaza, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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