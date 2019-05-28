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Van'da sıkışmalı trafik kazası; 2 yarlı

2 saat önce

Van-Gürpınar karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan, araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Van'da sıkışmalı trafik kazası; 2 yarlı, System.String[]
Van- Gürpınar karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan, araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, bu gün 15.30 sularında Van-Gürpınar karayolu üzerinde bulunan Köprüler mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Barkdaçı yönetimindeki 34 AJ 1391 plakalı kamyonun takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürüdü Bardakçı ile yanında bulunan Yunus Bozkurt isimli şahıs araç içerisinde sıkıştı. Kazası sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler kamyonda sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkartarak ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altıma alındılar. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:43 Kaynak: İHA
Gürpınar, Van, 3. Sayfa
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