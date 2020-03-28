Van'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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Van'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
6 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, yakalanan bir şüpheliyle birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, yakalanan bir şüpheliyle birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ermişler Mahallesi'nde iki evde arama yaptı.
Silah kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen evlerde yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait 157 fişek ile şarjörler ve 190 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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