Son Dakika Haberleri: Van'da silah kazasında şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi
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Van'da silah kazasında şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi

7 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir için tören düzenlendi.

Van'da silah kazasında şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir için tören düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

Müftü Vekili Sebahattin Kesti'nin dua etmesinin ardından Demir'in cenazesi, uçakla memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çaldıran, Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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