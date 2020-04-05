Van'da silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
6 saat önce
Van'ın Edremit ilçesinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Edremit ilçesinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kurubaş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kalaşnikof, el yapımı patlayıcı düzeneği ve piyade tüfeği fişekleri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:42 Kaynak: AA
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