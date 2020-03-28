Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Van merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ayrı ikamette yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 121 adet 7.62 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde iki ikamette arama yaptı. Yapılan aramada; 1 adet Kalaşnikof tüfek, 2 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 121 adet 7.62 mm fişek, 21 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 190 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi S.B. yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - VAN