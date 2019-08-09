Son Dakika Haberleri: Van'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

19 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir kişinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine üzerine çalışma başlatıldı.
Evde yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 30 mermi, terazi, 1 kilo eroin ve 3 sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.
Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:22 Kaynak: AA
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