Van'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
19 dakika önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:22 Kaynak: AA
'ın Çaldıran
ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir kişinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine üzerine çalışma başlatıldı.
Evde yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 30 mermi, terazi, 1 kilo eroin ve 3 sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.
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