Son Dakika Haberleri: Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu
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Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu

8 dakika önce

Van'da silah ve uyuşturucu operasyonuVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu
VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komtanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çaldıran ilçesinde 9 Ağustos 2019 günü bir kişinin evinde arama yapıldı. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu tespit edilen şahsın evinde yapılan adli aramada, 1 Kalaşnikof marka tüfek ve bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 kilo metamfetamin uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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