Van'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan 6 Yaşındaki Çocuk, 3 Gün Sonra Öldü

Komşusu Yerine Yanlışlıkla Kendisinin Evine Gelen Alacaklılarla Tartışan Adam, Bir Kişiyi Öldürdü İki Kişiyi de Yaraladı