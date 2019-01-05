Son Dakika Haberleri: Van'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Van'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

47 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde, gece kulübünde çalışan bir kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, gece kulübünde çalışan bir kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki gece kulübünün çalışanlarından Y.D'nin silahlı kavgada öldürülmesi, A.Ç. ve T.A'nın yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Sokak ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliden 7'sini gözaltına aldı. Kavgada kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler A.Ç, T.D, C.S, S.Ç, F.B, O.C. ve İ.K. tutuklandı.

Şüphelilerden O.C. ve F.B'nin kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, diğerlerinin ise çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli S.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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