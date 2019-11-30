Van'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el Açık Oto Pazarı'nda çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.



Edinilen bilgiye göre, olay, Tuşba Açık Oto Pazarı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir neden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevkedilen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. - VAN