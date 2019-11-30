Son Dakika Haberleri: Van'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika 3. Sayfa Van'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Van'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

6 saat önce

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el Açık Oto Pazarı'nda çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Van'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var, System.String[]

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el Açık Oto Pazarı'nda çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Tuşba Açık Oto Pazarı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir neden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevkedilen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. - VAN

Tuşba, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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