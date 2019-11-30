Van'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
6 saat önce
Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el Açık Oto Pazarı'nda çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el Açık Oto Pazarı'nda çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Tuşba Açık Oto Pazarı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir neden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevkedilen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. - VAN
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