Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Tedavi altına alınan yaralılardan biri kurtarılamadı.

Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tuşba ilçesindeki Açık Oto Pazarı'nda karşılaşan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Van 'da husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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