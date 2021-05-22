Silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Ş.G'yi darbedip silahla yaralayanların S.B. ile oğlu F.B. olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs'ta İpekyolu ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından çalışma başlatıldı.

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