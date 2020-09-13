Van'da silajlık mısırın hasadı yapılıyor - Son Dakika

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Silaj makinesi ile mısır hasadından görüntüler( drone çekimi)

Van'ın Edremit ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ektikleri silajik mısırın hasadına başladı. Dekara ortalama 4 ile 6 ton ürün alan çiftçiler, ektikleri mısırın hasadını silaj makineleri ile yapıyor. Belirli bir alanda paketlenen mısır samanları daha sonra kışın kullanılmak üzere çiftliklere gönderiliyor.