Van'da silajlık mısırın hasadı yapılıyor - Son Dakika

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Silaj makinesi ile mısır hasadından görüntüler( drone çekimi)
Van'ın Edremit ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ektikleri silajik mısırın hasadına başladı. Dekara ortalama 4 ile 6 ton ürün alan çiftçiler, ektikleri mısırın hasadını silaj makineleri ile yapıyor. Belirli bir alanda paketlenen mısır samanları daha sonra kışın kullanılmak üzere çiftliklere gönderiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:42 - Kaynak: AA
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