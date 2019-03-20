Son Dakika Haberleri: Van'da Sinan Suruç ve Özgür Alter Rüzgarı

Van'da Sinan Suruç ve Özgür Alter Rüzgarı

1 saat önce

"Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri" kapsamında Van'ın sevilen ses sanatçıları Sinan Suruç ve Özgür Alter, Vanlılara ve İranlı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Van'da Sinan Suruç ve Özgür Alter Rüzgarı, System.String[]
"Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri" kapsamında Van'ın sevilen ses sanatçıları Sinan Suruç ve Özgür Alter, Vanlılara ve İranlı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 5.'si düzenlenen "Shopping Fest 2019" alışveriş festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. Son olarak 'Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri', Vanlı gençleri ve İranlı turistleri coşturdu. Festival alanında düzenlenen konserde, ilk olarak Vanlı ses sanatçısı Sinan Suruç sahne aldı. Söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılarla gençleri coşturan Suruç, daha sonra yerini yine Van'ın güçlü seslerinden Özgür Alter'e bıraktı. Soğuk havaya rağmen halaylar çekerek gönüllerince eğlenen gençler, unutulmaz anlar yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri kapsamında 20 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da ise yine festival alanında Metin Barlık'ın sahne alacağı belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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