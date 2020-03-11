Van'da sineklerle mücadele başladı - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi, karasinek ve sivrisinek gibi kent zararlılarıyla (vektör) mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsam larva üremesinin engellenmesi için özellikle sahiller, sazlık alanlar ve çöp konteynerleri doğaya zarar vermeyen kimyasallarla ilaçlandı.

Kışlık mücadelesini tamamlayan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasinekle kaynağında mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kent genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan sahil boyunda ilaçlama çalışmalarına başladı. Çalışma ile sazlık, gübrelik, süs havuzları ve çöp konteynerleri gibi alanlar ilaçlanacak. Kent merkezi ve 13 ilçede başlatılan mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Mart ayında başlatılan çalışmalar larva üremesinin engellenmesi açısından önem taşırken, ilaçlama çalışmamaları 4 mevsim yapılıyor.

- Van