Van'da sınır güvenliği için yeni araç takviyesi - Son Dakika
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Van'da sınır güvenliği için yeni araç takviyesi

28.06.2022 14:55
Van'da sınır güvenliği için yeni araç takviyesi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşik Krallık Büyükelçiliği arasındaki sınır yönetimi kapasitesinin arttırılması işbirliği projesi bünyesinde alınan araçlar törenle Van Valiliğine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşik Krallık Büyükelçiliği arasındaki sınır yönetimi kapasitesinin arttırılması işbirliği projesi bünyesinde alınan araçlar törenle Van Valiliğine teslim edildi.

Edremit ilçesindeki Kocaeli Sosyal Tesislerinde yapılan törende konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, sınır güvenliğinin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, "Sınır güvenliği uluslararası işbirliğini, yakınlaşmayı, koordinasyonu gerektiren önemli bir faaliyet. Bizler merkez otoritenin temsilcileri olarak valiliğin koordinesinde hudut birliklerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, göç birimlerimiz ve diğer birimlerimizle merkezi otoritenin emir ve direktifleri doğrultusunda en etkin şekilde görev yapmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Sınırda yoğun bir çalışmamız var. Beton bloklar ile birlikte elektro optik kuleler diğer enstrümanlarla beraber. Bunlar da tamamlandığında daha etkin bir sınır yönetimi olacaktır. Bu bugünkü devir teslim törenine araç ekipman esasında iki ülkenin bu sınır yönetimine verdiği önemin işbirliğinin nişanesidir" dedi.

Bileşik Krallık Büyükelçisi Marianne Young ve İçişleri Bakanlığı Uzmanı Fatih Sunar'ın da konuşma yaptığı törende, açılış kurdelesi kesildikten sonra teslim edilen cihazlar hakkında Vali Dr. Ozan Balcı ve törene katılan heyete bilgi verildi.

Törene Vali Dr. Ozan Balcı, Birleşik Krallık Büyükelçisi Marianne Young, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İçişleri Bakanlığı Uzmanı Fatih Sunar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Arslan katıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Tragger, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da sınır güvenliği için yeni araç takviyesi - Son Dakika

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